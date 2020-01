மாவட்ட செய்திகள்

3 பெண்களை வழக்கில் இருந்து விடுவிக்க ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம்; இன்ஸ்பெக்டர் கைது + "||" + To get 3 women out of the case A bribe of Rs 20 thousand; Inspector arrested

