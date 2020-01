எல்கர் பரிஷத் வழக்கை மும்பை சிறப்பு கோர்ட்டுக்கு மாற்ற வேண்டும்; புனே கோர்ட்டில் என்.ஐ.ஏ. மனு

மாவட்ட செய்திகள்

எல்கர் பரிஷத் வழக்கை மும்பை சிறப்பு கோர்ட்டுக்கு மாற்ற வேண்டும்; புனே கோர்ட்டில் என்.ஐ.ஏ. மனு + "||" + The Elgar Parishad case should be shifted to the Mumbai Special Court; The NIA has filed a petition in Pune Court

எல்கர் பரிஷத் வழக்கை மும்பை சிறப்பு கோர்ட்டுக்கு மாற்ற வேண்டும்; புனே கோர்ட்டில் என்.ஐ.ஏ. மனு