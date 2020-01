மாவட்ட செய்திகள்

அரசியலமைப்பை மாற்ற நினைக்கும் பா.ஜனதாவினரே தேசதுரோகிகள்; சித்தராமையா குற்றச்சாட்டு + "||" + The Patriots are the patriots who are trying to change the Constitution; Siddaramaiah Accusation

அரசியலமைப்பை மாற்ற நினைக்கும் பா.ஜனதாவினரே தேசதுரோகிகள்; சித்தராமையா குற்றச்சாட்டு