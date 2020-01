மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பற்றிய வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + Don't believe the rumors about the corona virus - Interview with Minister Vijayabaskar

கொரோனா வைரஸ் பற்றிய வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி