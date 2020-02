மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் வைக்கோல் சார்ந்த தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Farmers demand to set up a hay-based factory in Thiruvarur district

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் வைக்கோல் சார்ந்த தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை