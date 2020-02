மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் அருகே பயங்கரம்:காதல் திருமணம் செய்த மகள் முகத்தில் ‘ஆசிட்’ வீசிய கொடூர தந்தைதடுக்க முயன்ற மாமியார், மருமகளும் காயம் + "||" + In the face of a romantic married daughter Acid-inflicted cruel father

