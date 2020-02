மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி ஊழியர்கள் 2-வது நாளாக வேலைநிறுத்தம்: மாவட்டத்தில் ரூ.170 கோடி பரிவர்த்தனை பாதிப்பு + "||" + Bank employees strike for 2nd day: Transaction impact of Rs.170 crore in the district

வங்கி ஊழியர்கள் 2-வது நாளாக வேலைநிறுத்தம்: மாவட்டத்தில் ரூ.170 கோடி பரிவர்த்தனை பாதிப்பு