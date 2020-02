மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கைவிட கோரி தி.மு.க. கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம் + "||" + In the district, the DMK has demanded the repeal of the Citizenship Amendment Act. Signature movement on behalf of coalition parties

மாவட்டத்தில், குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கைவிட கோரி தி.மு.க. கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம்