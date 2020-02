மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் ரோடு பாலத்தின் தடுப்பு சுவரில் அமர்ந்து, ஆபத்தான முறையில் ‘செல்பி’ எடுத்த இளைஞர்கள் + "||" + Sitting on the barrier wall of the Pamban Road Bridge In dangerous times, 'Selfie,' the young

பாம்பன் ரோடு பாலத்தின் தடுப்பு சுவரில் அமர்ந்து, ஆபத்தான முறையில் ‘செல்பி’ எடுத்த இளைஞர்கள்