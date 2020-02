மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை அருகே கீரனூரில் ரூ.200 கோடி மதிப்புள்ள பஞ்சலோக சிலைகள் பறிமுதல் + "||" + Rs 200 crore worth of statues seized in Kiranur near Pudukkottai

புதுக்கோட்டை அருகே கீரனூரில் ரூ.200 கோடி மதிப்புள்ள பஞ்சலோக சிலைகள் பறிமுதல்