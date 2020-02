மாவட்ட செய்திகள்

“நெருங்கி பழகிவிட்டு திருமணம் செய்ய மறுத்ததால் கொன்றேன்” - கைதான கூட்டுறவு வங்கி இயக்குனர் பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + I was killed for refusing to get close and get married - Confession of Co-operative Bank Director

“நெருங்கி பழகிவிட்டு திருமணம் செய்ய மறுத்ததால் கொன்றேன்” - கைதான கூட்டுறவு வங்கி இயக்குனர் பரபரப்பு வாக்குமூலம்