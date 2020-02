மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே, விவசாய கழிவுகளுக்கு வைத்த தீயில் கருகிய சாலையோர மரங்கள் + "||" + Near Antipatti, In the fire of agricultural waste Charcoal roadside trees

ஆண்டிப்பட்டி அருகே, விவசாய கழிவுகளுக்கு வைத்த தீயில் கருகிய சாலையோர மரங்கள்