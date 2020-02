மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைப்பதற்கு நெல்லையில் ரூ.4.34 கோடியில் புதிய கட்டிடம் - கலெக்டர் ஷில்பா அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + For placing electronic voting machines Tirunelveli 4.34 crore new building - Collector Shilpa laid the foundation stone

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைப்பதற்கு நெல்லையில் ரூ.4.34 கோடியில் புதிய கட்டிடம் - கலெக்டர் ஷில்பா அடிக்கல் நாட்டினார்