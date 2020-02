கடலோர கிராமங்களில் ஒத்திகை: கடல் வழியாக தீவிரவாதிகள் போல் ஊடுருவ முயன்ற 9 பேர் பிடிபட்டனர்

மாவட்ட செய்திகள்

கடலோர கிராமங்களில் ஒத்திகை: கடல் வழியாக தீவிரவாதிகள் போல் ஊடுருவ முயன்ற 9 பேர் பிடிபட்டனர் + "||" + As terrorists by sea Trying to infiltrate 9 people were caught

கடலோர கிராமங்களில் ஒத்திகை: கடல் வழியாக தீவிரவாதிகள் போல் ஊடுருவ முயன்ற 9 பேர் பிடிபட்டனர்