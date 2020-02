மாவட்ட செய்திகள்

கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு: முதல் சாட்சி கிரு‌‌ஷ்ணதாபா ஊட்டி கோர்ட்டில் ஆஜர் - நீதிபதியிடம் வாக்குமூலம் அளித்தார் + "||" + Codenad murder, robbery case :The first witness was Krishnadaba Azar in Ooty Court

கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு: முதல் சாட்சி கிரு‌‌ஷ்ணதாபா ஊட்டி கோர்ட்டில் ஆஜர் - நீதிபதியிடம் வாக்குமூலம் அளித்தார்