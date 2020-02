மாவட்ட செய்திகள்

‘வீடுகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்துங்கள்’ பொதுமக்களுக்கு, மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுரை + "||" + Houses in Surveillance cameras To the public, District Police Superintendent Advice

‘வீடுகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்துங்கள்’ பொதுமக்களுக்கு, மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுரை