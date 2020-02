மாவட்ட செய்திகள்

அரசுப்பள்ளி வளாகத்தில் இயங்கும் கல்வி அலுவலகங்களை மாற்றக்கோரி மனு + "||" + Petition for transfer of educational offices in Government school premises

அரசுப்பள்ளி வளாகத்தில் இயங்கும் கல்வி அலுவலகங்களை மாற்றக்கோரி மனு