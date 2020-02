மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர், லால்குடி பகுதிகளில் குலைநோய் தாக்குதலால் நாசமான 1,200 ஏக்கர் நெற்பயிர் + "||" + 1,200 acres of paddy cultivated in Liverpool and Thiruverumbur

