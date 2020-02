மாவட்ட செய்திகள்

உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்யாததால் நெல் மூட்டைகளுடன் காத்து கிடக்கும் விவசாயிகள் + "||" + Farmers waiting with paddy bundles for immediate purchase

உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்யாததால் நெல் மூட்டைகளுடன் காத்து கிடக்கும் விவசாயிகள்