மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவத்தில் பெண்களின் உடல் திறன் குறித்து கேள்வி எழுப்புவது மத்திய அரசின் பிற்போக்கு மனநிலையை காட்டுகிறது சிவசேனா தாக்கு + "||" + Shows the reactionary mindset of the central government Shiv Sena attack

ராணுவத்தில் பெண்களின் உடல் திறன் குறித்து கேள்வி எழுப்புவது மத்திய அரசின் பிற்போக்கு மனநிலையை காட்டுகிறது சிவசேனா தாக்கு