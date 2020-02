மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம். மையத்தில், விவசாயி வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.10 ஆயிரம் அபேஸ் - உதவி செய்வது போல் நடித்து கைவரிசை காட்டிய வாலிபர் கைது + "||" + ATM. In the center, From the Farmer's Bank Account Rs.10 Thousand Abs

ஏ.டி.எம். மையத்தில், விவசாயி வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.10 ஆயிரம் அபேஸ் - உதவி செய்வது போல் நடித்து கைவரிசை காட்டிய வாலிபர் கைது