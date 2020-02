மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை துப்பாக்கிச்சூடு - ஒருவர் காயம் + "||" + Sri Lanka Navy fires fishermen in Tamil Nadu - One is hurt

தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை துப்பாக்கிச்சூடு - ஒருவர் காயம்