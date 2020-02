மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 3 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது; அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தகவல் + "||" + 3 lakh people have been provided employment in Tamil Nadu; Minister KC Veeramani Information

தமிழகத்தில் 3 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது; அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தகவல்