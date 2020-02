மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கண்டித்து ஈரோட்டில் முஸ்லிம்கள் 2-வது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + In Erode condemning the Citizenship Amendment Act Muslims are waiting for the 2nd day

