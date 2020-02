மாவட்ட செய்திகள்

பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் வைக்கோலுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவில்லை விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Farmers agonize over the price of straw in Pattukkottai

பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் வைக்கோலுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவில்லை விவசாயிகள் வேதனை