மாவட்ட செய்திகள்

72-வது பிறந்தநாள் விழா: ஜெயலலிதா சிலைக்கு, அ.தி.மு.க.வினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + 72nd birthday party To the statue of Jayalalithaa ADMK In honor of the flower dress

72-வது பிறந்தநாள் விழா: ஜெயலலிதா சிலைக்கு, அ.தி.மு.க.வினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை