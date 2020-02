மாவட்ட செய்திகள்

குளச்சலில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம் மாணவர் இயக்கங்கள் சார்பில் நடந்தது + "||" + Demonstration for the repeal of the Citizenship Amendment Act in Kolachal took place on behalf of student movements

