மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் போராட்டம் நடத்திய புதுவை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அதிரடியாக வெளியேற்றம் 150 மாணவர்கள் சிறை வைப்பு + "||" + Puducherry University in which the series was fought 150 students jailed for staggering eviction of students

தொடர் போராட்டம் நடத்திய புதுவை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அதிரடியாக வெளியேற்றம் 150 மாணவர்கள் சிறை வைப்பு