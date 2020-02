மாவட்ட செய்திகள்

ஒழுங்கீனமான செயல்களில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு தேர்வு எழுத முடியாது - இணைஇயக்குனர் பேச்சு + "||" + Students who engage in disorderly activities cannot write exams for 3 years - Co-director speech

ஒழுங்கீனமான செயல்களில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு தேர்வு எழுத முடியாது - இணைஇயக்குனர் பேச்சு