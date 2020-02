மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் உண்டியலில் ரூ.1 கோடி காணிக்கை; 2 கிலோ தங்கமும் கிடைத்தது + "||" + Rs.1crore at Samayapuram Mariamman Temple Undiyal ; also got 2kg of gold

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் உண்டியலில் ரூ.1 கோடி காணிக்கை; 2 கிலோ தங்கமும் கிடைத்தது