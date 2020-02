மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில், 7-ந் தேதி நடைபெறும் பாராட்டு விழாவில் முதல்-அமைச்சருக்கு பட்டம் வழங்கப்படும் ரங்கநாதன் பேட்டி + "||" + Interview with Ranganathan, who will be conferred the title of First Minister at Thiruvarur

