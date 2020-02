மாவட்ட செய்திகள்

கிரு‌‌ஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை + "||" + Uninterrupted access to drinking water for the public in Krishnagiri district

கிரு‌‌ஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை