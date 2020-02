மாவட்ட செய்திகள்

பலாத்காரம் செய்ய முயன்றதால் தந்தையின் தலையில் அம்மிக்கல்லை போட்டு கொன்ற பிளஸ்-1 மாணவி + "||" + Plus-1 student killed by father's head ammunition for trying to rape

பலாத்காரம் செய்ய முயன்றதால் தந்தையின் தலையில் அம்மிக்கல்லை போட்டு கொன்ற பிளஸ்-1 மாணவி