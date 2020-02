மாவட்ட செய்திகள்

இன்றைய கால கட்டத்திற்கு ஏற்ப மாணவர்கள் மாற்று எரிபொருளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மத்திய மந்திரி நிதின் கட்காரி பேச்சு + "||" + Students fuel alternatives Need to find out Union Minister Nitin Gadkari talks

இன்றைய கால கட்டத்திற்கு ஏற்ப மாணவர்கள் மாற்று எரிபொருளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மத்திய மந்திரி நிதின் கட்காரி பேச்சு