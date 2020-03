மாவட்ட செய்திகள்

ஈரானில் தவிக்கும் 700 மீனவர்களை மீட்பதில் மத்திய அரசு வேகம் காட்ட வேண்டும் வசந்தகுமார் எம்.பி. பேட்டி + "||" + Central government should speed up rescue of 700 fishermen stranded in Iran Interview

ஈரானில் தவிக்கும் 700 மீனவர்களை மீட்பதில் மத்திய அரசு வேகம் காட்ட வேண்டும் வசந்தகுமார் எம்.பி. பேட்டி