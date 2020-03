மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவ கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு அழைப்பு இல்லை - மாணிக்கம்தாகூர் எம்.பி. கண்டனம் + "||" + Foundation of Medical College No call for country ceremony - Manikkam Thakur MP for Condemned

மருத்துவ கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு அழைப்பு இல்லை - மாணிக்கம்தாகூர் எம்.பி. கண்டனம்