மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க கர்நாடகத்தில் உஷார்நிலை ; சுகாதாரத்துறை மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + Alertness in Karnataka to prevent transmission of coronavirus; Health Minister's announcement

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க கர்நாடகத்தில் உஷார்நிலை ; சுகாதாரத்துறை மந்திரி அறிவிப்பு