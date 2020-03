மாவட்ட செய்திகள்

திருவிடைமருதூர் வீரசோழன் ஆற்றங்கரையில் மதுக்கடை அமைக்கப்படுவதை கண்டித்து நூதன ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + New demonstration condemning the setting up of a bar at Thiruvidamarudur Veerasolan river

திருவிடைமருதூர் வீரசோழன் ஆற்றங்கரையில் மதுக்கடை அமைக்கப்படுவதை கண்டித்து நூதன ஆர்ப்பாட்டம்