மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் இந்தியாவில் வசிக்கும் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை பா.ஜனதா மாநில செயலாளர் பேச்சு + "||" + The Citizenship Amendment Act does not affect anyone living in India

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் இந்தியாவில் வசிக்கும் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை பா.ஜனதா மாநில செயலாளர் பேச்சு