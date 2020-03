மாவட்ட செய்திகள்

அசூர் அரசு நெல்கொள்முதல் நிலையத்தில் 30 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Thousands of paddy bundles at the Azure Government Paddy Purchase Center concern farmers

