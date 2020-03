மாவட்ட செய்திகள்

காய்ச்சல், இருமல் ஏற்பட்டால் டாக்டரிடம் பொதுமக்கள் உரிய சிகிச்சை பெற வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + In case of fever and cough, the doctor should seek general treatment.

