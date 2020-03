மாவட்ட செய்திகள்

கழுகுமலை கழுகாசலமூர்த்தி கோவிலில் மாசிமகத் திருவிழா திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + At the Ezhukkumalai Ezhukasalamurthy temple The Masimaga Festival

கழுகுமலை கழுகாசலமூர்த்தி கோவிலில் மாசிமகத் திருவிழா திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்