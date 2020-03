மாவட்ட செய்திகள்

மாசிமக திருவிழா: கும்பகோணம், மகாமக குளத்தில் தீர்த்தவாரி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடினர் + "||" + Thousands of pilgrims bathe in holy waters at Kumbakonam

