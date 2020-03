மாவட்ட செய்திகள்

பெண் உள்பட 3 பேர் கொலை: ‘450 கிலோ வெள்ளியை கொள்ளையடிக்க ஒத்துழைக்காததால் கழுத்தை அறுத்து கொன்றோம்’ கைதானவர்கள் வாக்குமூலம் + "||" + Three people including woman killed: 450 kilos of silver cut off as they do not cooperate

பெண் உள்பட 3 பேர் கொலை: ‘450 கிலோ வெள்ளியை கொள்ளையடிக்க ஒத்துழைக்காததால் கழுத்தை அறுத்து கொன்றோம்’ கைதானவர்கள் வாக்குமூலம்