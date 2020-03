மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் கோத்தகிரியில் அ.தி.மு.க.வினர் இடையே கோ‌‌ஷ்டி மோதல் + "||" + Co-operative Society Election Between the ADMK in Kotakkari Factional confrontation

கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் கோத்தகிரியில் அ.தி.மு.க.வினர் இடையே கோ‌‌ஷ்டி மோதல்