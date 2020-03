மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் மீனவர்களை தாக்கியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தேசிய மீனவர் அமைப்பினர் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Action should be taken against those who attacked fishermen at sea National Fisheries Organization

கடலில் மீனவர்களை தாக்கியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தேசிய மீனவர் அமைப்பினர் கலெக்டரிடம் மனு