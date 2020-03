மாவட்ட செய்திகள்

நேரடி நெல்கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கி கிடக்கும் நெல் மூட்டைகள் வெயிலில் காய்ந்து எடை குறையும் அவலம் + "||" + Stagnation at live rice procurement centers Rice bundles dry in the sun and lose weight

