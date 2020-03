மாவட்ட செய்திகள்

பராமரிப்பு பணியை தனியாரிடம் வழங்கக்கூடாது என்று கோரி சாலைப்பணியாளர்கள் போராட்டம் + "||" + Roadmakers struggle not to provide maintenance work to the individual

