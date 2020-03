மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக முதியவர் உயிரிழப்பு கொரோனா வைரசுக்கு இந்தியாவில் முதல் பலி ரத்த பரிசோதனை ஆய்வில் உறுதியானது + "||" + For the corona virus First killed in India

