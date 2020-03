மாவட்ட செய்திகள்

நன்னடத்தை உறுதிமொழியை மீறி குற்றச்செயல் செய்தவருக்கு 330 நாள் சிறை ஆர்.டி.ஓ. உத்தரவு + "||" + To the person who committed the crime 330 day jail RDO order

நன்னடத்தை உறுதிமொழியை மீறி குற்றச்செயல் செய்தவருக்கு 330 நாள் சிறை ஆர்.டி.ஓ. உத்தரவு